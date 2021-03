Cinco prendas perfectas para lucir tus piernas sin complejo

La llegada del buen tiempo y de la primavera es la época perfecta para que aprovechemos esos días llenos de sol y de luz y empecemos a mostrar una de las partes de nuestro cuerpo que, por culpa del frío, hemos escondido en invierno.

Nos referimos a las piernas, y la mejor manera de conseguirlo es gracias a esas prendas con las que, además de ir a la moda, explotarlas al máximo. Solo tienes que ver a la actriz Elsa Pataky, una de las famosas con las piernas más bonitas gracias a su disciplina y entrenamiento diario.

Este minivestido con cristalitos en tono blanco con transparencias de la marca Jaton Couture le sienta de maravilla.

Otra famosa con unas piernas increíbles es Cristina Pedroche que sabe cómo sacarle provecho y lucir looks acordes a ello. Y sí, sabemos que no todas tenemos el físico de la presentadora de 'Zapeando', por no conviene que te dejes llevar por tus complejos.

De hecho, existen infinidad de prendas con las que te sentirás muy cómoda, desde los monos estampados, como el que lleva Cristina en la foto, hasta minifaldas, vestidos de flores o el clásico short.

Lo mejor es que puedes combinarlas de diferentes maneras y dejar volar tu imaginación. También existen trucos para que tus piernas parezcan más largas y delgadas, como por ejemplo usar sandalias de tacón o incluso botines, como hace la actriz Paula Echevarría.

Si aún no te has decidido a sacar partido a tus piernas, te recomendamos estas cinco prendas super tendencia que hemos elegido solo para ti.