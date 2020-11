Paula Echevarría lleva las botas negras perfectas para las chicas con la pierna más gordita

Paula Echevarría se convierte con sus looks diarios en un referente a la hora de darnos ideas para vestir nosotras. Como cada día de la semana, la actriz ha posado delante de su pared favorita de casa para mostrarnos su look elegido para el lunes 2 de noviembre.

La 'it girl' se ha decantado por un total look negro en el que queremos destacar las botas que ha elegido en esta ocasión para rematar su atuendo. Paula Echevarría lleva unas botas de caña alta de ante perfectas para llevar arrugadas, así que se pueden convertir en las perfectas aliadas de las chicas que tienen las piernas más gorditas ya que no van a tener el problema de que no le quepa por la pantorrilla o le queden muy justas.

Las botas negras elegidas por Paula Echevarría en esta ocasión (tiene varios modelos variados porque bien sabe que las botas y botines negros son un básico de cualquier armario de otoño) son de la marca IT Shoes. Se trata del modelo Kaia y tienen un precio de 189 euros.

Unas botas perfectas para esta temporada y las futuras, porque son de las que no pasan de moda. Aquí te las dejamos por si quieres copiárselas e invertir en un buen complemento de fondo de armario.

Paula Echevarría ha completado su look con los shorts de efecto piel en color negro que ya ha lucido en otra ocasión, unas medias semitransparentes, jersey con estampado de cebra, bolso cruzado negro y una blazer.

Un look perfecto para los días de otoño en los que la lluvia no sea la protagonista porque esas botas pueden sufrir mucho con el agua y no es plan.

El segundo embarazo de Paula Echevarría sigue sin dar aún la cara y la actriz puede seguir usando muchas de las prendas que ya tenía en su armario.