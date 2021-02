Cinco pantalones negros que estilizan cuando no sabes qué ponerte

De todos los básicos que tienes disponibles en tu armario, seguro que uno de ellos es un pantalón negro. Y lo decimos porque es esa prenda que está contigo cada temporada, da igual lo que se lleve y de qué color se lleve.

Hablamos de una prenda fetiche para las amantes de la moda, ya que combina con todo y con todos los estilos. Además, te ayuda a estilizar tu figura y te salva de esos días en los que 'no tienes nada que ponerte'.

Un ejemplo es Tamara Falcó, que le da su toque personal a un sencillo pantalón negro al combinarlo con unas originales bailarinas de Salvatore Ferragamo con estampado en beige y negro.

Si quieres ir arreglada a algún lugar, por ejemplo a una fiesta o a una presentación de trabajo, los pantalones negros también son tu mejor aliado.

Solo hay que ver lo guapa que estaba la actriz Ester Expósito durante el pasado Festival de cine de San Sebastián con este 'total look' negro compuesto por un pantalón 'wide-leg' a juego con una chaqueta, de Dolce & Gabbana. El toque más atrevido lo daba al no llevar nada debajo de la chaqueta.

También está la opción 'comfy', esa que está super de moda actualmente y a la que recurren muchas de nuestras famosas, no solo cuando quieren salir a hacer deporte sino en el día a día. Todo depende de cómo los combines para acertar o no con tu look.

Si haces caso a Paula Echevarría seguro que aciertas. La actriz se los puso con unas botas militares y un abrigo 'teddy' en color marrón.

Si aún no tienes claro qué pantalón negro debes tener, estos cinco que hemos seleccionado para ti no solo te harán tipazo sino que estilizarán al máximo tus piernas.

Y te los podrás poner de mil maneras diferentes. ¿Te atreves con ellos?