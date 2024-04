La falda vaquera siempre vuelve en primavera: estas son nuestras cinco favoritas

Entre las piezas clave que no deben faltar esta temporada en nuestro armario, la falda vaquera triunfa como una inversión inteligente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esta prenda no solo ofrece versatilidad y comodidad, sino que también se alinea con múltiples tendencias de moda, siendo un 'must-have' que puede transformar cualquier look aportándole un toque de frescura y juventud.