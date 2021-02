Así es la rutina que sigue Kourtney Kardashian para tener un cuerpo 10

No es la única de la familia que cuenta con un físico espectacular ni tampoco la única que no se encarga de lucirlo casi a diario. Hablamos de Kourtney Kardashian, la hermana mayor del famoso clan, y que ha querido compartir con sus millones de fans la rutina de entrenamiento que sigue para tener un cuerpo 10.

¿En qué consiste? Se trata del método Pilates, uno de los más famosos del mundo y que se basa en una serie de ejercicios diseñados para estirar, fortalecer y equilibrar el cuerpo. Se puede practicar tanto en suelo como con máquinas reformer, que es la manera que ha elegido Kourtney para su entrenamiento diario.

En las fotos se la puede ver subida a una máquina practicando una serie de movimientos intensos y mostrando su tonificado cuerpo con un sujetador deportivo negro y un 'culotte' de la firma Calvin Klein. A Kourtney se la ve en todo momento muy segura de lo que hace y (aunque no aparece en las fotos), junto a un entrenador personal que se encarga de dirigirla paso a paso.

En el vídeo que también colgó se puede escuchar que la música de entrenamiento elegida fue la del rapero Busta Rhymes y que la celebritie protegía sus manos ante posibles quemaduras gracias a unos guantes negros.

Es curioso porque viéndola parece toda una trapecista con los pies apoyados en la barra mientras arqueaba su cuerpo hacia delante y hacia atrás. No hay que olvidar que el método pilates no solo garantiza resultados de forma rápida sino que tonifica músculos que no sabías que tenías sin dañar tus articulaciones o cualquier otra parte de tu cuerpo, al ser de bajo impacto.

Pero Kourtney no es la única de sus hermanas que sigue este método para estar en forma. Tanto Kim como Khloé son fieles seguidoras y gracias a ello han conseguido moldear su cuerpo con el paso de los años.

Estas navidades veíamos a Kendall Jenner junto a su gran amiga, Hailey Bieber, posando en la puerta de un conocido centro de pilates en Los Angeles dispuestas a empezar su rutina de ejercicios.

Mientras que Jenner llevaba unos leggings plateados brillantes y un top que dejaba ver parte de su moldeada figura, la mujer de Justin Bieber exhibía sus piernas con unos pantalones cortos de color rosa intenso.

Y es que, aunque mucha gente considera que parte del físico de las hermanas Kardashian se debe a su paso por el cirujano, lo que no podemos dudar es que también está demostrado su compromiso con el ejercicio y la rutina del método pilates. ¿Te animas a seguirlo tú?