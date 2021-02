La confesión más dura de Demi Lovato

No ha tenido una vida fácil a pesar de ser famosa desde los siete años gracias a la serie 'Barney & Friends' y más adelante en la película de Disney 'Camp Rock'. Nos referimos a Demi Lovato, cuyo historial de adicciones le llevó en julio de 2018 a estar a punto de morir por culpa de una sobredosis en su casa de Los Angeles.

Y es ahora cuando, a punto de estrenar su documental Dancing with the Devil' (Bailando con el diablo), ha adelantado algunas de las sensaciones que vivió esos días que no olvidará jamás.

"Los médicos dijeron que solo me quedaban 5 ó 10 minutos más de vida", afirma la cantante en el tráiler. "Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista y durante mucho tiempo no pude leer".

El documental, que se presentará en el festival cinematográfico South by Southwest (SXSW) de Austin (Texas) en marzo, explora los problemas de adicción de Lovato y los trastornos alimentarios que vivió cuando era una estrella infantil, así como el peso de la fama en sus etapas más erráticas.

Además del testimonio de la cantante, en la cinta participan otros artistas como Christina Aguilera y Elton John, amigos personales de la cantante y que ofrecen su perspectiva sobre el crecimiento de Demi y su implacable impulso para superar sus demonios.

La madre de Demi, Dianna De La Garza, su padrastro Eddie, su hermana mayor, Dallas, de 33 años, y su hermanastra menor, Madison, también aparecen en este documental que constará de cuatro partes y se distribuirá en la plataforma YouTube.

El tráiler comienza con imágenes de Demi durante su infancia, su exitosa carrera en Disney Channel, así como los tumultuosos meses previos a la sobredosis que casi le costó la vida.

"Han pasado dos años desde que me enfrenté al punto más oscuro de mi vida, y ahora estoy lista para compartir mi historia con el mundo", explica Lovato que, sin embargo, se muestra positiva y afirma que ha tenido muchas vidas, "como mi gato. Ya sabes, ahora estoy en la novena y lista para volver a hacer lo que me gusta, que es hacer música". ¡Mucho ánimo Demi!