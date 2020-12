Demi Lovato y su poderoso alegato a favor del 'body positive'

Natural como la vida misma. Demi Lovato ha demostrado sentirse orgullosa de su cuerpo y decirle a todo el mundo lo feliz que está de él. Y, obviamente, lo ha hecho colgando en las redes sociales una foto del mismo en el que deja entrever lo poco que le preocupa lo que la gente piense de ella y lo feliz que está de haber superado sus desórdenes alimenticios. Una foto en la que se ven sus estrías adornadas con purpurina dorada y que se ha hecho viral.

«Estoy muy agradecida de poder anunciar con honestidad que por primera vez mi dietista me ha mirado y me ha dicho: ‘Así es cómo se ve la recuperación del trastorno alimentario‘. En honor a mi gratitud por el momento en el que me encuentro ahora mismo me hice una pequeña sesión de fotos mientras que estaba en cuarentena este verano para mostrar así mis estrías y no avergonzarme de ellas», explicaba en este mensaje que cuenta ya con más de cuatro millones de likes.

Para finalizar su reflexión, Demi Lovato insiste en que todos hemos pasado por un año difícil y esto significa que debemos ser amables con nosotros mismos porque «vale la pena el milagro de la recuperación». Lo cierto es que no es la primera vez que la cantante lanza un poderoso mensaje a favor del 'body positive' dejando claro que ella es como el resto de mujeres, que tiene sus curvas, sus estrías, sus cicatrices o sus rojeces. Vamos, que es de carne y hueso.

Pero este no es el único cambio de la cantante que hace un mes decía adiós a su larga melena y sorprendía a todos sus seguidores rapándose la zona de la nuca. Además, optaba por lucir un tono rubio con raíces naturales que le daba una imagen más madura y serena. Curiosamente, este cambio coincidía con su ruptura con el que había sido su pareja durante cinco meses, Max Ehrich. Una triste noticia que llegaba tan solo dos meses después de que Ehrich le propusiera matrimonio a Demi en Malibú.

Esperemos que 2021 siga siendo su año de recuperación y, quién sabe, si de su amor definitivo. Desde luego, Demi Lovato se lo está tomando muy en serio.