La camisa oversize de Nuria Roca que te convertirá en la mejor vestida

No hay una sola semana en la que Nuria Roca no nos de una lección de estilo cada vez que sale en 'El hormiguero'. Y decimos esto porque la periodista ha demostrado tener muy buen ojo (bueno, ella y sus estilistas) a la hora de apostar y acertar con todos los looks que lleva.

Un estilo que se caracteriza por salirse de cualquier convencionalismo, por arriesgar y saber convertir su apuesta en la mejor de las opciones.

Desde el famoso traje de estampado geométrico, el jersey de María Escoté para Desigual, o cualquiera de sus trucos para llevar una falda plisada y verse estilizada. Con todas sus propuestas, Nuria Roca nos ha conquistado.

Y ayer, volvió a hacerlo.

En este caso, la periodista llevaba una espectacular camisa estilo capa avolantada y oversize. Además, su color amarillo le sentaba realmente bien, por no hablar de su cuello camisero y la manga larga con cierre de un botón.

Nuria la combinaba con un pantalón de cuero de Lola Casademunt y sandalias de Givenchy, pero tú puedes ponértela con un vaquero y darle un plus a tu imagen.

Si estás pensando en copiarle el look a Nuria Roca, que sepas que esta camisa es de Sandro y que cuesta 175 euros.

Y es que ya os lo dijimos, quien tiene una camisa, tiene un tesoro. Y si es como esta de Nuria Roca, aún más.