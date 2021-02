Tamara Falcó nos enseña cómo llevar el pantalón blanco esta primavera

Nos hemos acostumbrado a que cada vez que sale en 'El hormiguero', donde es colaboradora habitual, Tamara Falcó nos de una lección de estilo y saber estar. Ayer fue otro momento más para recordar, sobre todo cuando la vimos aparecer con una de las prendas más en tendencia y que no nos cansaremos de llevar esta primavera.

Nos referimos al pantalón vaquero blanco, ese que combina de maravilla con todo y que debemos tener en nuestro armario sí o sí. Además, son menos recurrentes que los típicos vaqueros de siempre y por eso añaden un plus de originalidad a nuestro estilismo.

De hecho, fue la propia estilista de 'El Hormiguero', Montse Nieto, la que colgó una foto de la diseñadora y empresaria explicando su look: "Tener unos vaqueros blancos es un 'must have' esta temporada. Parece que el 'superslim' se está quedando obsoleto, particularmente estos de pierna más ancha me gustan más y me parece muy favorecedores, aunque siempre depende de la tipología corporal de cada persona".

Los que llevaba Tamara eran de la firma SOS Jeans, de tiro alto y que le sentaban muy bien.

Lo que también nos llamó poderosamente la atención fue la blusa vaporosa que Tamara eligió para combinar estos vaqueros blancos. Y qué mejor que este modelo de la firma Ailanto, con un estampado super original y que pertenece a la colección Oasis, que recrea un paraje, un espejismo lleno de vegetación y aves. Su precio es de 222 euros.

Para terminar, el top que llevaba debajo de la blusa es de Triumph y las sandalias, también en color blanco a juego con el vaquero, de Manolo Blahnik.

Gracias Tamara por enseñarnos cada semana a combinar prendas básicos de una manera original y super estilosa.