Seguimos a la búsqueda del jean perfecto

¿Te has planteado alguna vez porque nos gustan tanto los vaqueros? ¿Conoces a alguien que no tenga uno en su armario? Seguramente la respuesta es no. Y es que una de sus mayores ventaja es su versatilidad, al tratarse de una prenda que siempre se puede reinterpretar. Además, tiene la capacidad de evolucionar acorde a las tendencias, jamás se queda obsoleto, y lo lleva gente de cualquier edad.

Los jeans se combinan a la perfección. Da igual que sean unos mom, unos ripped jeans, unos boyfriend o los clásicos straight. Una camiseta blanca, una camisa con volantes, un top estampado o una camisa masculina, cualquiera vale para lograr un look perfecto en cualquier época del año.

Nadie mejor que la actriz Kristen Stewart para darte una idea de cómo llevarlos para ir de paseo con tu amiga.

También nos encantan rotos, los ripped jeans, como los que lleva Paula Ordovás.

O con un plumas, como Paula Echevarría.

Y ya si te pones una americana de cuadros como Tamara Falcó, ¡lo clavas!

Aquí tienes estos cinco jeans rebajados y que serán imprescindibles en tu armario.