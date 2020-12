Paula Echevarría tiene la chaqueta de flecos que queda genial con vaqueros y zapatillas

Paula Echevarría está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Disfrutando de su segundo embarazo, la actriz ya no puede ocultar su incipiente barriguita de cuatro meses, de la que cada vez más a menudo presume orgullosa en las redes sociales.

Desde que anunciara la llegada de su segundo hijo, el primero con su pareja Miguel Torres, la actriz ha ido demostrando que la maternidad no riñe con la moda y que se puede apostar por la comodidad y seguir luciendo espectacular. Por eso este último look de la asturiana nos parece lo máximo, es una excelente idea para estos días en los que nos apetece un look muy cómodo e informal, pero con algunos de los ‘must’ de la temporada como la combinación de los cuadros y los flecos en su chaqueta.

Con pantalón vaquero roto de Stradivarius, -para ser más específicos se trata de unos jeans super high waist que cuestan solo 19,99 euros y que hacen tipazo (¿se puede pedir algo más?)- y blusa blanca, Paula eligió unas zapatillas de deporte de su propia marca ‘Space Flamingo’, de la que se ha convertido en su mejor embajadora, y un elegante bolso de Dior.

La chaqueta de flecos que triunfa entre las que saben de moda

Pero volviendo a la estrella de este look, se trata de una chaqueta con flecos de la firma Fetiche suances que cuesta 182,00 euros y que está prácticamente agotada. La marca la define como un chaquetón de paño con estampado de cuadros tartán, en tonos azules y color beige y con detalle de flecos en las mangas y los bolsillos. Nosotras la definimos como la chaqueta que va a desbancar a las cazadoras de cuero este invierno.

Ya se venía viendo que una de las tendencias más prometedoras de la nueva estación iban a ser los flecos. Los hemos visto en vestidos como los que mostró en su desfile Bottega Veneta o Alberta Ferreti, pero también en abrigos y faldas de corte midi. Pero la prenda que se ha coronado como la buscada es la chaqueta con flecos, porque se ha convertido en la alternativa a la cazadora vaquera o de piel.