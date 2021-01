5 básicos imprescindibles para tener un buen fondo de armario

Es posible que te lo sepas de memoria, pero conviene recordar de vez en cuando la importancia de contar con un buen fondo de armario al que recurrir siempre y que se adapte a tu estilo con unas prendas básicas de las que no querrás desprenderte.

Cuando hablamos de básicos hablamos de camisas, abrigos, vestidos, vaqueros… en definitiva de prendas que forman parte de todos nuestros armarios y que, cuando se gastan, se vuelven a reponer por su importancia para crear todo tipo de looks, tanto diarios como otros más elaborados.

Empezamos por una camisa blanca, esa que podrás ponerte para cualquier ocasión ya que no hay ninguna prenda que represente el minimalismo y la elegancia tan bien como ella. Su corte recto permite que te quede ideal tanto si la llevas por dentro como por fuera, ya que mantiene su caída ligera y fluida.

Puedes añadirle un toque masculino, como hace Blanca Suárez, y ponerte una corbata, haciendo de un look con camisa blanca sencilla y básica, un estilismo de última tendencia con mucha personalidad y original donde los haya. Esta de Zara es perfecta.

Segundo básico: un pantalón vaquero. Si has tenido un evento inesperado, sabes perfectamente que gracias a él has podido salir del apuro y triunfar. Hablamos de un básico que bien combinado puede ser una joya, como por ejemplo, si lo llevas con sandalias o tacón podrás salir por la noche con un toque arreglado pero desenfadado.

En cambio, si lo combinas con alguna de las deportivas de moda quedará genial para tu día a día. ¿Qué te parece este jean mom- fit de Mango? Nosotras creemos que es perfecto porque admite infinidad de combinaciones para crear un look más casual o uno más formal.

El abrigo color camel es esa prenda que puedes llevar todos los días del invierno y con el que lograrás un estilismo sencillo y tremendamente clásico. Y lo mejor de todo es que puedes combinarlo con infinidad de looks, desde más casual con jeans y deportivas, hasta más clásico, con una camisa y unos pantalones. Tú decides cuál va más contigo, como, por ejemplo, este modelo que hemos fichado de Uterqüe con un original forro naranja.

Una blazer o americana es una prenda muy versátil, fácil de combinar y muy adaptable a todo tipo de looks. Puedes ponértela con una camiseta y unos jeans si deseas un look más urbano o con un vestido y zapatos de tacón si lo que buscas es un look más formal. La opción más fácil es que sea negra, pero nosotras apostamos por una con un estampado a cuadros vichy que sienta de maravilla, como esta de Brownie.

Por último, un básico que nunca puede faltar en nuestro armario es un little black dress, es decir ese vestido negro, corto y versátil que te salva de cualquier aprieto. Lo tienes desde siluetas más ceñidas a otras más ‘oversize’, pero siempre para todos los gustos y edades. Estilo, feminidad y elegancia unidos en una sola pieza, como este de Sandro, de punto y con un volante en la parte inferior del vestido que lo hace super original.

Aquí tienes estas cinco prendas que componen el armario que siempre debes tener. Sin ellas, tu look no sería nunca lo mismo.