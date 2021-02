¿Aún no tienes un pantalón estampado en tu armario?

Sabemos que te gusta el negro, y que en tu armario no falta nunca un pantalón de ese color para ponerte esos días en los que no tienes demasiado tiempo para pensar. Sin embargo, ahora que hemos entrado en la cuenta atrás para la llegada de la primavera, va siendo hora de que te decantes por otras opciones.

Nos referimos a los pantalones estampados. Los hay de flores, de cuadros, vichy, de lunares, de rayas, animal print o con motivos étnicos. Y lo mejor es que todos ellos pueden transformar el look más sencillo en el más vistoso sin perder ni un ápice de estilo.

Este que hemos visto en lo nuevo de Zara nos encanta. De flores y con el bajo acabado en elástico, además, tienes el cuerpo 'cropped' a juego, con lo que si te animas puedes lograr un total look super primaveral. Otra cosa es que te guste llevarlo con unas chanclas blancas, como la modelo de la foto.

Los hay de pierna ancha, estilo 'baggy', capri o pitillo. Cuál uses o no dependerá de tu complexión física, estatura o de para qué momento del día los necesitas. No es lo mismo unos pantalones para dar un paseo relajado que para ir a una fiesta o a una posible entrevista de trabajo.

¿Un consejo práctico? Cuanto mayor tamaño tiene el estampado, más sensación de volumen aporta. Ejemplo: Un estampado de flores pequeñas aporta menos volumen que uno de flores grandes.

Más consejos: mucho cuidado con cómo los combinas ya que hacerlo con otras prendas también estampadas solo se lo permitimos a Sarah Jessica Parker. La línea que separa un look con estilo y personalidad a uno llamativo y estridente es muy delgada.

Por eso, si tienes dudas, lo mejor es apostar por lo seguro y combinarlo con prendas lisas, como camisetas, camisas, top o sudaderas que le dejen al pantalón estampado el protagonismo que se merece, ¿no crees? Mira cómo lo lleva Ana de Armas en esta foto.

En cuanto al calzado, puedes optar tanto por unas bailarinas en color negro o nude o si lo que buscas es un look más elegante, unos zapatos de tacón serán perfectos.

Si aún no estás decidida a comprarte unos pantalones estampados, hemos seleccionado estos cinco modelos para ti porque estamos seguras que cambiarás de opinión.