Los cinco estampados perfectos para lucir esta primavera

¿Qué sería de nuestras vidas sin esos estampados que llenan de personalidad nuestras prendas? Es cierto que cada temporada los diseñadores apuestan por unos u otros, también por colores, tonalidades o texturas.

Ahora que llega la primavera, queremos detenernos en los estampados que llenan los escaparates de todo el mundo. Prints imprescindibles como el tie dye, protagonista de algunos de los mejores looks que estamos viendo en distintas firmas de moda. Da igual que sea en una sudadera, un pantalón jogger o una camiseta, es una apuesta ganadora.

Y qué decir de las flores, un estampado clásico y que nos acompaña todos los años de múltiples formas, sobre todo en primavera-verano. Y que lo veremos en pantalones, vestidos, monos o minifaldas con las que lucir tus piernas.

Qué sería de nosotras sin el animal print. Somos incapaces de no caer rendidas hacia todo lo que nos aporta, desde modernidad hasta ese cierto toque clásico que lo hace inigualable.

En accesorios, como por ejemplo unas bailarinas, queda fantástico y le aporta un plus a cualquier look. Por no hablar de que es perfectamente combinable.

Los lunares han ido evolucionando a lo largo de los años y por eso ha llegado la hora de que te atrevas a probarlo en versiones que hasta hoy no hubieras imaginado. Llevar, por ejemplo, un mono corto con este estampado bajo un fondo marrón es super tendencia.

Por último, no podemos dejar pasar las prendas con estampado vichy, que van desde faldas a tops, pantalones e incluso zapatos. Además, todos los colores y tonalidades están presentes. Del azul pastel al amarillo pollo, el vichy es el rey de los meses más cálidos.

Si aún no te has decidido, hemos seleccionado para ti cinco prendas con estos cinco estampados en tendencia para que llenes de luz, alegría y moda una primavera que está ya llamando a la puerta de tu armario.