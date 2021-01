¿Por qué Hunter Schafer sigue asombrando al mundo entero?

Viéndola actuar, parece mentira que el primer trabajo de Hunter Schafer fuese dando vida a esa adolescente tan especial llamada Jules Vaughn en la serie 'Euphoria'. Schafer trabajaba como modelo en Nueva York pero se enteró de que había un casting para un proyecto de HBO, se presentó y el resto ya es historia.

Esta semana vuelve a ser noticia por dos cosas. Por un lado, el estreno del segundo capítulo de la segunda y esperadísima nueva temporada de 'Euphoria', ‘F*uck Anyone Who’s Not A Sea Blob’, también conocido como ‘Parte 2: Jules’. Este nuevo capítulo está enfocado en los sentimientos y emociones que acogen a Jules tras abandonar a Rue (Zendaya), como son la decepción y el miedo, así como su relación y la carga emocional al enamorarse de un adicto.

El motivo de que solo se hayan estrenado dos capítulos se debe a que la segunda temporada iba a empezar a rodarse en la primavera de 2020, pero el coronavirus puso los planes patas arriba. Sin embargo, la idea de los productores es que antes de que finalice 2021 veremos el resto de temporada.

Volviendo al capítulo de 'Euphoria', no podemos dejar pasar el talento que demuestra Hunter en cada escena, como el monólogo (escrito por ella misma) y su manera de mezclar fortaleza y fragilidad. Vamos, que pone los pelos de punta. Si aún no lo has visto, te lo recomendamos.

La segunda razón por la que esta semana hablamos de Hunter Schafer es porque se ha presentada la campaña primavera-verano 2021 de Shiseido, de la que la actriz es imagen. Y ella misma ha colgado un precioso vídeo en su cuenta de Instagram donde se la ve con los nuevos maquillajes de la firma japonesa y que tan bien le quedan.

A sus 21 años, siempre ha considerado que la belleza es algo que evoluciona y ahora el maquillaje experimenta un movimiento masivo hacia "algo más artístico y no binario", tal y como expresó cuando su nombre fue anunciado el pasado verano.

Pero no solo el mundo de la moda y la televisión han caído rendidos ante Hunter. Su activismo a favor de los derechos del colectivo LGTBI+ la convierten en un icono al que debemos seguir la pista. Tal y como ha hecho también Rosalía, amiga personal de la actriz y que ha colaborado en el segundo capítulo de 'Euphoria' junto a Billie Eilish y la canción 'Lo vas a olvidar'.

Sabemos que queda Hunter Schafer para rato y que le seguirán lloviendo proyectos, tanto en el cine, la televisión o la moda. Con su pose angelical, está claro que tiene mucho que decir y nosotros que escuchar.