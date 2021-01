Esta canción de Rosalía será lo único que quieras escuchar hoy

Llevábamos un tiempo escuchando rumores sobre una posible colaboración entre Rosalia y alguien "muy potente" también del mundo de la música. Por fin se ha desvelado y la noticia no nos puede gustar más. Se trata de Billie Eilish, que, junto a la cantante catalana, interpretan una canción muy especial.

Se llama 'Lo vas a olvidar' y forma parte de la banda sonora de la segunda temporada serie de televisión 'Euphoria', que se estrenará el 24 de enero en HBO con un preestreno en la plataforma HBO Max dos días antes.

Este segundo episodio especial sigue a Jules (Hunter Schafer) durante las vacaciones navideñas mientras reflexiona sobre su año y funciona como complemento del otro episodio especial de 'Euphoria' que se estrenó en diciembre con Zendaya como protagonista y en el que el personaje de Rue repasaba su vida tras separarse de Jules.

Aunque se trata de la primera colaboración de Rosalía y Billie Eilish, se sabe desde hace mucho tiempo que son amigas y que estaban trabajando juntas. De hecho, hace ya más de dos años que la cantante española colgó en sus redes sociales esta foto junto a la británica y con un texto que adelantaba muchas cosas: "No puedo esperar a terminar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte actuar me inspira soo much. Love you B”.

Eso sí, en España tendremos que esperar a las 18 horas de hoy para escuchar en primicia la canción entre estas dos estrellas de la música así como ver el video clip, que promete ser tan espectacular como la serie en la que saldrá.

Y mientras esto ocurre, ayer vimos a Rosalía paseando por las calles de Nueva York, relajada, mientras se bebía un zumo verde. Iba vestida con un plumas blanco, para soportar las frías temperaturas de la ciudad, pantalón jogger y deportivas blancas.

Desde aquí le deseamos mucha suerte con 'Lo vas a olvidar', aunque sabemos que no lo necesita.