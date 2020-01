El abrigo camel perfecto lo ha encontrado Margot Robbie... ¡en Mango!

La vida cotidiana del cine sigue su curso de forma paralela a todas las entregas de premios que están teniendo lugar desde hace ya varias semanas. Unas galas que acaban de entrar en su recta final con los BAFTA, que serán el próximo 2 de febrero, y los Oscar, que ya han celebrado el tradicional almuerzo previo con los nominados previo a la gala que tendrá lugar en Los Ángeles el próximo 10 de febrero.

No ha estado en dicha reunión Margot Robbie, nominada a mejor actriz de reparto por 'Bombshell', porque se encuentra en Londres promocionando su última película, 'Birds of Prey'. No es noticia que en la capital británica haya dejado constancia una vez más de su estilazo a la hora de vestir, pero sí lo es que haya optado por el 'made in Spain'.

Y es que la actriz nacida en Australia, siguiendo los pasos de otras celebrities como Sienna Miller, Heidi Klum o Meghan Markle, entre muchas otras, ha apostado por una firma de street style española para rematar un look ideal. En concreto, Robbie ha elegido un abrigo largo camel que pertenece a la nueva colección de Mango, una pieza que combina como pocas la versatilidad, ya que este tipo de abrigos formales también aceptan de buen agrado la compañía de prendas y complementos más relajados, con la elegancia.

Precisamente ésta es la característica más destacada del look minimal que ha lucido la coprotagonista de 'Érase una vez en Hollywood': un vestido midi de punto en color crudo de The Raw, un bolso de Chanel en color blanco y unos mules con tacón de Prada. Y junto a ese trío de ases de la industria textil de lujo, el abrigo Mango.

La prenda, de corte recto y holgado, está fabricado en lana y destaca tanto por las solapas amplias como por el cierre cruzado con doble botanadura -en color negro los botones- y cinturón.

Tiene un precio de 119,99 y todavía está disponible en la tienda online de la firma catalana, pero, malas noticias, solo en talla L.