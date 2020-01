Meghan Markle escoge una falda de Massimo Dutti para el día de su vuelta a la vida pública

Parece que le ha sentado bien a Meghan Markle las vacaciones navideñas en Canadá junto a su madre, a donde acudió acompañada por su esposo, el príncipe Harry, y el hijo de ambos, Archie, del que publicaron sus padres alguna imagen muy entrañable desde el país norteamericano.

Tras varias semanas alejada de la vida pública, la exactriz ha regresado a la actividad a su vuelta a Londres, y lo ha hecho con un grata sorpresa para todas las que nos gusta la moda low cost y, encima, 'made in Spain'.

Meghan ha apostado por una preciosa falda de Massimo Dutti que, al menos de momento, sigue disponible en la tienda online de la firma de Inditex por un precio de 79,99 euros. No es esta la primera vez que apuesta por un sello de nuestro país, ya que comparte el gusto por las alpargatas de Castañer con su cuñada, Kate Middleton.

Los duques de Sussex han estrenado su agenda del año 2020 con una visita precisamente a la casa de Canadá en la capital británica, y Meghan no ha podido escoger un look mejor para volver por todo lo alto. No solo lo decimos por la mencionada falda en color marrón chocolate, satinada y de largo midi, sino también por el resto de los elementos del outfit de la californiana: un suéter de cuello alto marrón, unos elegantísimos salones de terciopelo firmados por Jimmy Choo y un abrigo de cierre abotonado cruzado color camel de la firma Reiss.

Pueden parecer excesivos colores para mezclar si una solo lo lee, pero es ver las fotos y alejar cualquier tipo de duda de que el estilismo irradia elegancia y sofisticación por los cuatro costados.

Además, lo mejor de todo, incluso más que la noticia de la vuelta de la norteamericana al espacio público y de que lo haya hecho con semejante look, es que se le ha visto especialmente sonriente a su llegada a la Casa de Canadá, lo cual nos produce una profunda alegría teniendo en cuenta las circunstancias del tiempo de descanso que decidió tomarse a finales del año pasado.