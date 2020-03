El 'I wanna that way' de los Backstreet Boys confinados en sus casas es lo mejor que hemos visto de toda la cuarentena

Aunque no es una iniciativa novedosa porque en España hemos sido pioneros en eso de las actuaciones musicales en directo a través de Instagram, incluido el festival #yomequedoencasa. Con el que empezó todo este original movimiento cultural musical desde casa que nos ha regalado actuaciones de algunos de los mejores artistas del país.

Sin embargo, ha sido en la versión norteamericana, el iHeart Living Room Concert for America, donde hemos visto la mejor actuación de toda la cuarentena: los Backstreet Boys cantando al completo, cada miembro de la banda desde su casa, ese himno del pop que es 'I wanna that way'.

Mira que en este festival, organizado Elton John junto a iHeart Radio y Fox, han participado estrellas internacionales del nivelazo de Camila Cabello, Billie Eilish, Alicia Keys o Lady Gaga.

Pero la nostalgia es la nostalgia, así que nos perdonen las lectoras de la Generación Z, pero este temazo de los BSB del año 99 son palabras mayores. Y encima lo bordaron, como puedes ver en el vídeo de la actuación que han publicado en el canal oficial de la banda en Instagram, así que el premio honorífico a la "mejor actuación de la cuarentena" ya tiene dueños, los chicos de la calle de atrás.

Aunque sea durante tres minutos y medio han conseguido que millones de personas en todo el mundo nos olvidemos de la dificilísima situación que estamos viviendo, y eso es mucho decir en los tiempos que corren.

No lo decimos solo nosotras, sino todos los usuarios de redes sociales que en las últimas horas han hecho viral la actuación compartiéndola y comentándola con todo tipo de loas. Recordaremos esta actuación durante mucho tiempo.

¡Que les quiten lo 'bailao'!