Justin Bieber y Hailey Baldwin van a ser padres por primera vez

Los rumores acerca del posible embarazo de Hailey habían ido en aumento en el último año e incluso hace seis meses ella se refirió al respecto en una exclusiva con la revista GQ, en la que se quejó: "Joder, ¿no puedo estar hinchada y no estar embarazada? Mentiría si dijera que todo esto no me afecta". Aunque, eso sí, se refería al hecho de ser madre como algo "inevitable" y de lo que estaba "segura" después de haberse casado con Justin Bieber.