La respuesta de Billie Eilish a quienes critican su cuerpo

La IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica) acaba de comunicar que 'Bad Guy' fue la canción más escuchada en el mundo el año pasado. Se hizo unas 19,5 millones de veces para ser exactas. Pero esto no es lo que nos trae hoy a hablar de Billie Eilish sino el inicio de su gira de conciertos, la cual por cierto pasará por Madrid como parte del cartel del Festival Mad Cool salvo que la cita quede aplazada o cancelada como medida contra el Coronavirus.

La artista ha ofrecido su primer y esperado show en Miami, el cual ha aprovechado para contestar a todos esos 'haters' que ridiculizan su imagen o critican su cuerpo. Lo ha hecho a través de un video que se proyectó en las pantallas del recinto durante su actuación, en el que aparece ella quitándose todas las capas de ropa que acostumbra a lucir hasta quedarse en sujetador. Pero más allá de las sorprendentes imágenes, lo verdaderamente importante de ese video es el mensaje que la cantante da en la voz en of del mismo.

the strongest, most empowering woman i know. billie eilish. pic.twitter.com/XfNxoSmnlZ — nat CHLOE DAY (@sheshostage) March 10, 2020

“Tú tienes tus opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa y sobre mi cuerpo. Hay gente que odia lo que me pongo, hay gente que me felicita por ello, algunos lo usan para burlarse de los demás, otros lo usan para burlarse de mí, pero siento que siempre me estás mirando y por eso nada de lo que hago permanece escondido”, dice la flamante vencedora de la pasada edición de los premios Grammy ante su legión de fans.

Un poderoso mensaje contra el body shaming que proseguía de la siguiente forma: “Pero aunque siento tus miradas, tu desaprobación o tus suspiros de alivio; sé que si estuviera pendiente de ellos no podría moverme nunca. ¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más dulce? ¿Que me quedara callada? ¿Te provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Quizás mi tripa? ¿Y mis caderas? ¿No te gusta el cuerpo con el que he nacido? Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me la quito, soy una zorra. Y aunque nunca has visto mi cuerpo sigues juzgándome por ello. ¿Por qué?”, se pregunta Billie quien termina diciendo: “Hacemos suposiciones sobre la gente basadas en su talla. Decidimos quiénes son y qué se merecen. ¿Qué significa eso? ¿Acaso mi valor se basa en tu percepción? ¿O será que la opinión que tienes sobre mí no es responsabilidad mía?”.

Una gran lección por parte de la joven norteamericana que ha sido aplaudida por todos los que tuvieron el privilegio de vivir en directo el primero de los conciertos de su gira.