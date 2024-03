¿Te notas más cansada de lo normal? Tranquila, te explicamos cómo prevenir la astenia primaveral

Para revitalizar tu energía durante la primavera y combatir la astenia estacional, enfoca tu dieta en alimentos que potencien tu energía y bienesta. Incluye frutas como dátiles, aguacate, fresas y plátanos, que ofrecen un impulso energético junto con nutrientes esenciales. Añade también verduras frescas, especialmente espárragos, por su riqueza en vitaminas C y E. No olvides los frutos secos, como nueces y pistachos, por sus grasas saludables y energía sostenida. El pescado azul, rico en Omega 3, y el chocolate negro, con sus propiedades estimulantes y antioxidantes, son igualmente beneficiosos. Este enfoque nutricional no solo te ayudará a sentirte más vitalizado sino que también promoverá tu bienestar general durante el cambio de estación.