Estos son los cinco alimentos que refuerzan nuestro sistema inmunológico de cara al otoño

Entre los hábitos que no debemos olvidar para enfrentar los cambios estacionales se encuentra una dieta sana, variada y equilibrada que incluya frutas y verduras con variedad de colores y en abundancia, que garanticen la presencia de múltiples vitaminas y minerales. Por eso, ahora que se acerca el otoño, ha llegado el momento crucial de cuidar nuestro cuerpo con nutrientes esenciales que lo preparen para los desafíos de esta temporada. Juice Plus+, firma experta en salud y bienestar, nos trae los cinco tipos de alimentos que conseguirán que nuestro cuerpo entre en calor y mantenga las defensas a raya. Toma nota de ello porque no cuesta trabajo.