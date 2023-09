¿Conoces el porridge? Este es el desayuno súper sano que siempre nos recomienda Elsa Pataky

Más allá de los cruasanes o las tostadas con mantequilla y mermelada, existe una opción que cumple con todos los requisitos que nos recomiendan los médicos sobre qué alimentos debemos consumir en el desayuno, que no deja de ser una de las comidas más importantes del día. Así que no busques más y, si aún no lo has hecho, prepárate un riquísimo porridge, una receta de origen británica, sencilla de hacer a base sólo de ingredientes naturales, y que además activa el metabolismo.