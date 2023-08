Qué ejercicios necesitamos para ponernos en forma y aumentar nuestra resistencia física

-Running: Correr es uno de los ejercicios más completos que existen. Cuando corres, se activa toda tu musculatura, además, se mejora la capacidad pulmonar y el sistema cardiovascular. Es cierto que no todo el mundo aguanta al principio y, por ello, piensa que no puede ponerse a correr. Sin embargo, los expertos de Metropolitan sugieren empezar de forma suave para no agotarnos y cogerle gusto a este deporte que ayuda a mejorar la resistencia. Por ejemplo, puede empezar corriendo de uno a cinco minutos y descansar dos. Poco a poco, puedes aumentar el intervalo de carrera y acortar el de caminata. Para disfrutar corriendo, es muy importante que te marques metas asumibles, y también que evites que el corazón se te dispare para no fatigarte demasiado. Utiliza un pulsómetro para controlar las pulsaciones y mantenerlas entre 130 y 150 rpm. Cuando te veas más preparada y con más resistencia, aumenta la intensidad, incorpora pequeñas pendientes y márcate nuevos desafíos.