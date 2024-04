Todo sobre 'Pared con pared', la nueva película de Aitana que llega a Netflix

Como era de esperar, ambos decidieron entrar y salir del lugar por separado para evitar una fotografía conjunta, pero eso no impidió que las cámaras les pillaran y que saltasen todas las alarmas. De confirmarse la reconciliación, habrá que ver si Aitana esta dispuesta a tener una relación abierta con el colombiano, a raíz de las últimas declaraciones del intérprete de 'Tacones rojos' en el podcast de Vicky Martín Berrocal donde llegó a afirmar que le cuesta ser fiel cuando la relación llega al año. "No sé cómo lo podría aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque estuviera enamorado de alguien", expresó hace unas semanas.