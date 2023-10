Aitana se defiende de quienes critican sus coreografías por ser "demasiado sexy"

Nadie niega la evolución que ha sufrido Aitana, no solo en su imagen sino también en su música, por eso, la catalana no ha tardado en contestar a quienes la acusan de, tal y como algunos usuarios han dicho en Twitter e Instagram, "de que esté enseñando el kamasutra a sus niñas de 12 años". Unas críticas a las que se ha sumado también la periodista Patricia Pardo, que en el programa 'Vamos a ver' dijo lo siguiente: "A mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujera este tipo de bailes en la alfombra de mi casa, por ejemplo. Esto no es pornografía, pero hipersexualización de la infancia, sí. Una cosa es que lo consuma una persona mayor de edad o un chico o una chica de 16 años, pero para mí, en una fase infantil esto no es aconsejable. A mí no me gusta", sentenció la popular periodista.