Salen a la luz las fotos que confirman la posible reconciliación entre Aitana y Sebastián Yatra

Seguramente se refieran a las polémicas declaraciones que hizo Sebastián Yatra en el podcast de Vicky Martín Berrocal explicando que no había tenido ninguna relación de más de un año: "Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que, si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo puedo aguantar porque me darían muchas ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien".