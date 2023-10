Cinco planes imprescindibles para empezar la semana de forma positiva y con energía

Rentabilizar el tiempo, ser organizado, no pensar solo en trabajar y sociabilizar más parecen retos imposibles para algunas personas, pero se convierten a la larga en buenas decisiones para sacar el máximo partido, no sólo al día, sino a cómo enfrentarte a la rutina semanal. De esta forma, no hay nada mejor que proponerte a ti misma alguno de estos cinco planes infalibles que harán que desees que cada día sea lunes.