Los shorts vaqueros mom-fit de Mango para presumir de piernas y que puedes ponerte de día o de noche

Basta con echar un vistazo a los looks de nuestras famosas favoritas, como Hailey Bieber o Kendall Jenner, para descubrir que somos muchas las que recurrimos a esta prenda en versión denim una y otra vez durante las semanas de más calor, ya que no podemos negarle su infinita versatilidad por lo fácil que nos lo pone a la hora de decidir qué estilismo elegir entre nuestro armario. Estos shorts se adaptan a cualquier estilo y podemos combinarlos con blusas boho para un look playero, con camisetas básicas para un día casual o incluso con tacones y una camisa elegante para una salida nocturna. Y no te olvides de que, a diferencia de lo que muchos piensan, esta prenda es para todas, ya que existen modelos de cintura alta, baja, ajustados o anchos. La clave está en encontrar el short que más favorezca nuestra figura y ¡a triunfar!