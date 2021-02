Las rebajas en Sfera nos dejan estas cinco prendas imprescindibles

Si por algo destaca Sfera es por tener prendas muy «casual chic» que nos podemos poner en cualquier momento del día. Y muchas de ellas se encuentran aún disponibles en sus rebajas, donde puedes encontrar descuentos que pueden llegar incluso al 50 por ciento.

Desde esa chaqueta que te encanta pero no estás segura si la necesitas o no. O esa minifalda que tan bien te viene esos días en los que quieres llevar un look más atrevido. Por no hablar de ese bolso en tendencia y que te pondrás sí o sí esta primavera.

Y qué nos dices de esos vestidos estampados, son súper favorecedores para combinar tanto con botas altas, botines o zapatillas. Sin duda una apuesta super femenina y con la que tienes garantizado un look perfecto.

Tampoco puedes dejar pasar ni unos jeans ni esos pantalones negros que sabes que son tu básico favorito y que además te hacen tipazo. Por no hablar de los jogger, una tendencia versátil, funcional y 'low cost', que sienta de maravilla y que nos llevan acompañando desde la pasada primavera.

¿Aún no tienes una prenda blanca entre tus favoritas? No hay discusión. Tienes que tener sí o sí unos pantalones blancos en tu fondo de armario ya que te valen como comodín tanto esta próxima primavera como en verano.

Aunque no lo creas es un color que estiliza mucho y que simboliza minimalismo y frescura.

Nosotras hemos querido ayudarte y seleccionar cinco prendas super rebajadas de Sfera que debes tener en tu armario y lucir en el momento que tú decidas.