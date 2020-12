Jerséis joya que te harán brillar en la cena de Navidad

Estas fiestas navideñas serán algo extrañas, pero no por ello aburridas. Y aunque no podremos reunirnos con toda la familia como estamos acostumbrados, todavía podemos salvar el espíritu navideño con nuestro look.

Y no es necesario que saques los vestidos de fiesta, pero tampoco que te quedes en pijama, hay propuestas de jerséis sofisticados con los que podremos brillar un poco más de la cuenta en Navidad y Nochevieja.

Estas prendas de punto son calentitas y muy cómodas y resultan super acorde con estas fiestas gracias a sus detalles en lentejuelas. Otro punto a favor es que los podemos usar en cualquier otra ocasión que queramos darle un punto fashion a nuestro estilismo.