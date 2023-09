Las prendas de entretiempo que no pueden faltar en tu armario

Mientras el verano se despide poco a poco y llega el otoño, son muchas las firmas que cuentan ya con esas prendas tan funcionales y básicas que nunca guardas cuando acaba una estación y empieza otra. Una apuesta por crear un fondo de armario a base de básicos muy ponibles que se pueden combinar fácilmente y creen looks más o menos formales en función de las necesidades. Desde una chaqueta, unos jeans, esa camisa blanca que puedes llevar tanto en el trabajo como en una fiesta o unos cómodos botines que le darán un plus de modernidad a tu imagen. Y qué mejor manera de formar un total look con estas cinco prendas seleccionadas que no pasan nunca de moda y que se adaptan a la perfección a cada cuerpo sin perder actualidad.