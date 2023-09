Cinco botas y botines en los que merece la pena invertir antes de que se agoten

Esta temporada juegan con fuerza los botas estilo cowboy, solo tienes que echar un vistazo a tus marcas favoritas para descubrir cómo este modelo tan popular protagoniza las colecciones. Las hay de diferentes estilos, desde las clásicas en color negro, las metalizadas o hasta las bicolor, que no paran de ganar terreno como opción más innovadora dentro de lo clásico, con permiso de las de costuras marcadas. Y qué decir de las botas biker, que son absoluta tendencia este 2023 y que han retornado con mucha fuerza para revolucionar el armario de los gustos más vanguardistas. Cuando la temperatura baja, no hay calzado más práctico y necesario que las botas acordonadas estilo militar, esas que triunfaron a finales de los 90 y que ahora son imprescindibles para un look elegante, vanguardista y acertado.