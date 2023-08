Las sudaderas perfectas y rebajadas con las que decir hola al otoño

Olvídate de ello porque la sudadera ya no es la prenda que usamos solo para estar por casa o hacer deporte. Gracias al éxito del “athleisure”, la ropa deportiva que se fusiona con las últimas tendencias de la moda, disfrutamos de ella temporada tras temporada. No hay que olvidar que no es algo pasajero, sino que se ha convertido en un fenómeno cultural que ha generado un cambio de mentalidad en la sociedad y que anima a las personas a adoptar un estilo de vida más activo y saludable.