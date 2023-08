El look de Adriana Ugarte perfecto para darle la bienvenida al entretiempo

Si tuviésemos que describir el estilo de la actriz sin duda sería el de la sencillez y la comodidad. Aunque Adriana Ugarte no se considera para nada una it girl, está claro que todo lo que se pone es analizado al detalle y a su favor tenemos que decir que apuesta por looks en los que los vestidos son los protagonistas, como vamos a ver más adelante.