El 'look' de Sarah Jessica Parker para un día de trabajo: vestido con estampado a cuadros, mallas rosas y zapatos de tacón

Sarah Jessica Parker es la mejor embajadora de su firma de zapatos SJP. Siempre atenta y aconsejando a sus clientes, la actriz nunca ha dejado de estar presente, eso sí, siempre usando mascarilla y respetando las medidas de seguridad. Y lo que más nos gusta de su trabajo como asesora de moda, es que nos deja estilismos que nos recuerdan por qué siempre será Carrie Bradshaw.

Como es típico en ella, cada look que escoge es una verdadera lección de estilo. Aunque a veces es super atrevida, siempre podemos sacar trucos útiles para aplicar en nuestra vida. En este caso, la mejor lección que nos ha dejado es arriesgarnos a crear looks diferentes, que mezclen estampados y colores.

Para un día de trabajo en su tienda de calzado en Manhattan, la actriz ha escogido llevar una camisa de manga acampanada y cuadros con detalles de encaje, arriba un vestido con estampado de cuadros en tonos azules y unos leggings rosas. Para rematar su estilo escogió unos zapatos de su propia marca, de tacón ancho y purpurina. Para ser más concretas escogió unos Celine, que están a la venta por 450 dólares.

El resultado es un look digno de Carrie Bradshaw, que nos invita a probar cosas nuevas, mezclar tendencias, estampados y colores. Y es que Parker ya ha dejado claro que no le teme a la extravagancia y a que a veces más es más. Por si no fuera poco, la estrella añadió un abrigo de peluche con estampado de leopardo. Sin duda, ella sabe que es la reina del 'Street Style'.

Pero lo cierto es que últimamente no se deja de hablar de ella y no es precisamente por ser un icono de estilo, sino más bien es porque estamos deseando verla ya de nuevo en el papel que tanta gloria le ha dado. Desde que confirmara en su cuenta de Instagram que habrá un regreso de Sexo en Nueva York, sus fans no dejamos de soñar con el día del estreno.

Carrie Bradshaw volverá a la pequeña pantalla a través de 10 episodios junto a Charlotte York y a Miranda Hobbes, pero sin la eterna Samantha Jones, Kim Cattrall no aceptó volver a interpretar el papel, debido a la mala relación que mantiene con Parker.