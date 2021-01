Ni te imaginas quién podría ser el nuevo fichaje de 'Sexo en Nueva York'

Desde que la semana pasada nos enterásemos del regreso oficial de 'Sexo en Nueva York' no paramos de oír rumores y noticias sobre ello. Lo primero, y quizá más triste, es que el personaje de Samantha Jones (interpretado por Kim Cattrall) no estará, debido a sus desencuentros con Sarah Jessica Parker.

Pero es que este fin de semana saltaban las alarmas cuando se dijo que HBO Max está intentando que Caitlyn Jenner, sí, la madre de Kylie y Kendall, se una al reparto. Al parecer, los productores quieren que en esta nueva entrega haya más personajes inclusivos, sobre todo por las críticas que generó la serie por ser poco diversa y centrarse en personajes heterosexuales y blancos.

De momento no hay nada confirmado, pero la sola idea de ver a Caitlyn junto a Carrie, Charlotte y Miranda nos hace estar muy felices. A sus 71 años, esta ex deportista y medallista olímpica de decatlón sabe ya lo que es la televisión, no solo porque ha participado en el reality 'Keeping Up with the Kardashians' sino porque durante dos temporadas tuvo el suyo propio, 'I Am Cait'. Y no solo eso, es todo un icono de la comunidad transgénero y uno de los personajes más influyentes de Internet.

Fue en 2015 cuando el mundo conocía a Caitlyn Jenner. Con nuevo nombre y nuevo sexo, culminaba así su transición, tanto hormonal como quirúrgica, y reconocía públicamente ser quien siempre había querido, una mujer. Así comenzaba su nueva vida.

Caitlyn Jenner ha sido imagen de la firma de cosmética Mac, con quien lanzó un lápiz de labios cuyos beneficios fueron destinados a defender los derechos de la comunidad transgénero. También fue imagen de H&M y siempre ha estado ligada a causas que defiendan y apoyen a esta comunidad.

Habrá que esperar a la confirmación por parte de la cadena de televisión, pero de momento nosotras seguimos expectantes ante la posibilidad de ver a Caitlyn Jenner por las calles de Nueva York.