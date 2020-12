Estos son los zapatos que Carrie Bradshaw añadiría a su lista de regalos

Fue verlos e inmediatamente me trasladaron a 'Sexo en Nueva York, y es que son varios los capítulos donde Carrie Bradshaw presume de 'Manolos'. El día de su no boda con Big, cuando recién salida de la tienda de Manolo Blahnik, en Manhattan, le arrancaron de manos la bolsa con sus zapatos o el día que le desaparecieron en la fiesta de una (supuesta) amiga. Con tanta información en mi cabeza de esta gran serie de HBO, no podía pensar en otra cosa que no fuera en Carrie.

El diseñador español de los zapatos más conocidos en todo el mundo, acaba de lanzar una colección que enamora. Se trata de un diseño inspirado en su famosa versión joya, aunque con una línea mucho más sencilla, sin destellos ni excesos.

El flechazo llegó cuando una de las influencers más famosas españolas subió una foto de esta maravilla a su perfil de instagram. Paula Ordovás, periodista y amante del deporte, tiene en sus manos el zapato más bonito que puedes imaginar.

Se trata de 'Dolores', un modelo de ante, en azul ceniza, destalonado con pulsera al tobillo. El precio son 875 euros en la e-shop del diseñador de zapatos. Todas queremos ser Paula o Sarah Jessica Parker, por lo menos en la redacción de stilo.es