Te contamos todo sobre el regreso de 'Sexo en Nueva York'

Llevamos años soñando con que se produjese esta noticia y por fin ha tenido lugar. Una de las series míticas en la historia de la televisión regresa por todo lo grande. Nos referimos a 'Sexo en Nueva York', y la encargada de anunciarlo ha sido la propia cadena HBO Max través de las redes sociales y con la voz de una de sus protagonistas, Carrie Bradshaw, y la frase con la que solía comenzar sus textos donde narraba las aventuras amorosas de sus amistades: ‘And just like that…’

Esta nueva temporada, que se llamará 'And Just Like That...' (en castellano, 'Y así como si nada...') tendrá diez episodios y contarán de nuevo con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis como protagonistas. Al igual que anteriores entregas, tratará sobre las vidas de este grupo de amigas que viven en Nueva York pero que ya tienen más de 50 años. Y por supuesto se seguirá hablado de sus amistades, su sexualidad, sus matrimonios o sus hijos.

La publicación también fue compartida por Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes). Por desgracia, esta gran noticia también viene con la confirmación de la que también se habló durante tanto tiempo: Kim Cattrall (Samantha Jones) no formará parte de este reencuentro. De sobra son conocidas las desavenencias entre Sarah Jessica Parker y la propia Cattrall, que en más de una ocasión ya dijo que no contasen con ella para una supuesta continuación de la mítica serie.

De momento desconocemos más detalles de las historias que nos encontraremos en este esperadísimo regreso. Tampoco sabremos si personajes como Mr Big o Stanford estarán de vuelta. Por su parte, Candace Bushnell, la autora del libro que inspiró la serie hace más de 20 años, confirmó que está encantada de poder continuar esa conversación desde el punto de vista de las mujeres con más de 50 años y responder a la pregunta con '¡Sí! ¡Hay más sexo en la ciudad!'

'Sexo en Nueva York' fue una de las series más icónicas de la década de 90 ya que revolucionó la manera de contarnos el rol de la mujer en la sociedad y por ser pionera en expresar temas como la libertad sexual de cuatro amigas de más de 30 años en la ciudad de Nueva York. Y también será la oportunidad de volver a disfrutar con los looks de Carrie y que tantas ideas nos dio a lo largo de los años.