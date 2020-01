Según Bella Hadid, así tendrás que llevar los pantalones vaqueros esta temporada

Ha empezado la parte del calendario más ajetreada para las modelos con más caché del mundo como las hermanas Hadid, que están siendo protagonistas sobre la pasarela de la mayoría de los desfiles de la Semana de la Moda de París, la primera gran cita de la industria en este 2020. Durante uno de los pocos ratos libres entre jornadas de trabajo, hemos visto pasear por las calles de la capital francesa a Bella Hadid con una original forma de llevar los vaqueros, que nos ha parecido todavía más llamativa teniendo en cuenta el tiempo que llevábamos sin verla.

Ni remangados, como los llevan muchas celebrities, especialmente cuando los combinan con deportivas como parte de un look informal, ni pitillo, que ha sido el gran triunfador de los últimos años. La norteamericana los lleva con los bajos completamente doblados, y no un par de centímetros precisamente, sino varios más.

Evidentemente no es este su caso, pero esta forma de llevar los jeans recuerda, salvando las distancias y entendida la comparación en tono cómico, a esas personas -que nos perdonen, por favor...- que por vaguería prefieren darle la vuelta al dobladillo sin miedo a que este les llegue a la altura de la espinilla que cogerse el bajo del mismo. La diferencia está en hacerlo de forma deliberada y con estilo, como es el caso de Bella Hadid.

¿Nos estará queriendo decir la top estadounidense que nos preparemos para seguir sus pasos a lo largo de 2020? Ella, desde luego, los lleva combinados con varias de las tendencias del momento: chaqueta de cuero negra, suéter por dentro del vaquero para que luzca el cinturón y botines. Y es Bella Hadid, que de estilo sabe un rato. Así que, por si acaba calando como tendencia del 2020, nosotras ya nos hemos apuntado el consejo de estilo para llevar los jeans con dobladillo pronunciado.

Es posible que no termines de verlo, que no te convenza, pero ya sabemos cómo empiezan estas cosas: la primera vez que lo ves piensas que tú no lo vas a llevar ni en tus sueños; la segunda vez ya no te parece tan feo; la tercera, "no está tan mal, es original"; la cuarta te hace empezar a buscar vaqueros así en las tiendas; y la quinta estás deseando que llegue el sábado para diseñar con ellos tu look estrella de la semana.

Es así en el 95% de las veces, y no pasa nada. Todo lo contrario. Al fin y al cabo, de eso va la moda y las tendencias, de pasárselo bien buscando nuevos caminos o bien, en su defecto, reactivando vías antiguas en desuso desde hace mucho tiempo, como es el caso de la fórmula elegida por Bella Hadid para llevar los pantalones tejanos.