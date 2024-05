Los bolsos se visten de metalizado esta primavera

Esta temporada, una de las tendencias más luminosas que está captando todas las miradas es la de los bolsos con acabados metalizados. Estos accesorios no son solo un complemento, sino los protagonistas de cualquier look, capaces de transformar un look sencillo en uno más original y sofisticado. Incorporar esta tendencia a nuestro estilo está al alcance de cualquiera, ya que la mayoría de firmas de moda cuentan con un bolso metalizado entre sus 'must-have' de esta primavera.