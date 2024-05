Todo sobre 'La idea de tenerte', la película más romántica de la temporada

Si eres de las que disfruta de una comedia romántica, no debes perderte uno de los grandes estrenos del mes. Se trata de 'La idea de tenerte' (en inglés, 'The Idea of You') y basada en la novela homónima de Robinne Lee publicada en 2017. La película, que se ha estrenado en Prime Video, está protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, y dirigida por Michael Showalter ('Los ojos de Tammy Faye').