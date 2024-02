Esta es la comedia más romántica y divertida para disfrutar en San Valentín

Cuando Ana es enviada en su primer viaje de trabajo a Londres, conoce casualmente en primera clase a Will (Archie Renaux), un hombre atractivo y bien conectado. En un giro del destino, Will confunde a Ana con su jefa, lo que desencadena una serie de eventos que cambiarán su vida. Es entonces cuando Ana se verá inmersa en un mundo al que no está acostumbrada, lleno de presentaciones VIP y oportunidades profesionales que nunca imaginó. Pero también consciente de su gran mentira.