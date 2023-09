La película que estrenó Britney Spears en 2002 regresa a los cines en octubre

Cuando ya era una estrella mundial y todo el mundo cantaba sus canciones y se vestía como ella, a Britney Spears le ofrecieron protagonizar una película destinada a sus millones de fans y con la que reventar la taquilla. Hollywood era consciente del tirón de la artista de hits como 'Baby One More Time' o 'Oops!… I Did It Again' y no se lo pensó dos veces. Y ahí fue cuando surgió 'Crossroads: Hasta el final', la historia de tres amigas de la infancia, Lucy (Britney Spears), Kit (Zoe Saldana) y Mimi (Taryn Manning), que, después de ocho años, deciden redescubrir su amistad y realizan un viaje con el apuesto y misterioso amigo de Mimi, Ben (Anson Mount). Una aventura que se convierte en una lección que cambiará sus vidas para siempre.