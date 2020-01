Sophie Turner baila a lo Sandy en 'Grease' en el último videoclip de los Jonas Brothers

Los Jonas Brothers son compañeros de trabajo pero, sobre todo, son tres hermanos que se lo pasan en grande juntos, y nosotras con ellos por supuesto. Y encima han enganchado a sus respectivas mujeres al buen rollo que generan y no puede ser más divertida la combinación, que han terminado de explotar en su último videoclip, 'What a men gotta do', recién estrenado, en el que las tres parejas participan de forma activa. ¡Sí, también ellas!

Danielle Jonas, Priyanka Chopra y, cómo no, Sophie Turner, que se apunta a un bombardeo, son las protagonistas de un vídeo donde el premio a la mejor 'performance' se la llevan de largo la protagonista de 'Juego de Tronos' y su marido, que se lo bailan a lo Danny y Sandy de 'Grease', coreografía incluida.

Ya sabemos de la pasión de la joven pareja por disfrazarse siempre que pueden, especialmente en Halloween y las fiestas de cumpleaños que montan. También conocemos de sobra el gusto de Joe Jonas por hacer sus cameos como actor, como nos demostró hace algunos días parodiando con su hermano Nick una escena del reality 'Keeping up with Kardashians'.

Seguramente por eso no han dudado en aprovechar la oportunidad para homenajear a una de las parejas más famosas de la historia del cine, que por cierto han sido actualidad recientemente por el reencuentro de Olivia Newton-John y John Travolta, que se pusieron por primera vez para la ocasión el vestuario de sus respectivos personajes en la famosa cinta más de cuatro décadas después.

La verdad es que el homenaje que les hacen a los protagonistas de 'Grease', Joe Jonas y Sophie Turner está al nivel de los mejores que hemos visto. Les ha quedado original, con doble look incluido por parte de la actriz británica (pasa de la Sandy dulce del comienzo de la peli a la rockera del final), y muy divertido, y encima nos han demostrado que no se les da nada mal mover el esqueleto, aunque hay que reconocer que en el arte de bailar a Joe le lleva ventaja a su mujer.

Ojalá sigan explotando su química y nos sigan divirtiendo con este tipo de cosas que les hace no parar de sumar puntos para ser una de nuestras parejas de 'celebrities' favoritas. Lo reconocemos, estamos rendidas ante ellos.