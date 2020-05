Sara Carbonero y su cambio de look más radical para este verano

Sara Carbonero ha decidido dar el salto y se ha despedido de su famosa melena por una temporada. La periodista nos ha sorprendido con un radical corte de pelo y ha decidido pasar un verano más fresquito con su nuevo pelo corto.

La española, afincada en Oporto desde hace unos años, ha querido mostrar a sus seguidores su nuevo look con el pelo corto con aires retro que, por supuesto, le sienta genial y está guapísima.

Sara Carbonero ha sido muy valiente ya que no son muchas las que se atreven a decir adiós tan fácilmente a su melena. La periodista siempre optaba por llevarla larga y como mucho había llegado hasta la media melena. Sin embargo, ahora ha decidido cortar por lo sano y luce su pelo castaño corto con flequillo despeinado y las patillas más largas.

Sara Carbonero no ha perdido un ápice de glamour y está ideal con su nuevo look. Un nuevo look que ha mostrado con un vestido de canalé largo en color marrón y con una chaqueta gris larga por encima.

Nuevo look un año después de dar la mala noticia de que tenía cáncer

La periodista ha sorprendido a todos con su nuevo corte de pelo. Una decisión que ha tomado un año después de hacer público que había sido operada para que le quitaran un tumor maligno que le encontraron en un ovario.

Ha pasado un año de uno de los momentos más complicados para la periodista. Ya que Sara tuvo que ser intervenida pocos días después de que Íker Casillas sufriera un infarto de miocardio.

Ahora los dos siguen disfrutando de su vida junto a sus hijos Martín y Lucas, una vida mucho más calmada en la ciudad portuguesa de Oporto.

El nuevo look de Sara Carbonero ha gustado a todo el mundo

Sara Carbonero ha roto con su imagen habitual hasta ahora y se ha cortado su característica melena. Este nuevo look ha gustado a todo el mundo, le sienta genial y han sido muchos los mensajes que ha recibido la presentadora por su actual pelo corto.

Eva González, Georgina Rodríguez, Paula Echevarría, Cristina Pedroche y por supuesto, una de sus mejores amigas y compañera, Isabel Jiménez que le decía "no hay luz más bonita que la tuya siempre. Love you siempre, comadre".

Con este cambio de look, estamos convencidos de que Sara Carbonero, una vez más, va a crear una tendencia. Hacemos un repaso de otras famosas que en su día decidieron apostar por el pelo corto.