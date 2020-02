La foto de Sara Carbonero e Isabel Jimenez en el hospital

Hemos escrito muchas líneas sobre Sara Carbonero, y tenemos decenas de artículos dedicados a su estilo, el cual nos sirve siempre de inspiración. Pero esta es de las pocas ocasiones en las que nos permitimos hacerlo de una manera más profunda, con más admiración y cariño si cabe.

Son pocas las veces en las que la periodista nos permite asomarnos a su vida personal a través de sus publicaciones de Instagram, pero en ésta lo ha hecho sin tapujos para expresar un amor puro e incondicional por su gran amiga, la también periodista Isabel Jiménez, como felicitación de cumpleaños.

Y menos veces aún alguien se atreve a revelar un momento tan íntimo y delicado como el que Sara ha querido mostrar para acompañar su palabras sinceras.

En la foto las dos amigas posan cercanas, como tantas otras veces, solo que esta vez los detalles han sido más protagonistas. Como el camisón de hospital con el que se ve a Sara, o las vías que tiene en una de sus manos.

Debió ser tomada en un momento durante el tratamiento del cáncer que le fue diagnosticado hace unos meses, un proceso en el que Isabel Jiménez ha sido un gran apoyo, y que ha motivado a Sara para recordarlo públicamente con este mensaje que nos deja adivinar lo bonita que es su amistad.

"Por eso esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo."