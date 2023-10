Así están siendo las románticas vacaciones de Paula Echevarría junto a su marido

Paula Echevarría ha dicho en más de una ocasión que no tiene ninguna intención de pasar por el altar. Fue el 31 de agosto de 2020 cuando supo que estaba esperando un hijo de Miguel Torres y donde no tuvo más remedio que dar ciertas explicaciones, pero dejando claro que casarse no entraba dentro de sus planes. La actriz está muy a gusto con el ex futbolista y considera que formalizar la relación no es algo prioritario. Al menos, de momento.