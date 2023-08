¡Fichaje de la semana! El vestido de red de Paula Echevarría que potencia el bronceado

Un espectacular vestido de red, que es una de las tendencias del momento, de tirantes finos y que es ideal para las noches de verano, esas en las que necesitamos looks con los que sobrevivir al calor con estilo y comodidad. El resto del look no deja de sorprendernos ya que sigue con esas tonalidades rosa y naranja que luce Paula Echevarría: en los pies lleva unos tacones en rosa y, como accesorios, un bolso mini anaranjado. En cuanto a las joyas, la actriz presume de unos maxi pendientes en dorado, ¡un acierto absoluto!